27.10.2016 07:25

ElringKlinger stellt weitere Weichen für die Mobilität der Zukunft

- Erwerb von Anteilen an der hofer powertrain Engineering-Gruppe und der hofer powertrain products GmbH - Strategische Weiterentwicklung von ElringKlinger im Bereich der innovativen Antriebssysteme für Hybrid- und reine Elektrofahrzeuge

Dettingen/Erms (Deutschland), 27. Oktober 2016 +++ Die ElringKlinger AG erwirbt eine strategische Beteiligung von 27% an dem Engineering- Unternehmen hofer AG. Die Transaktion beinhaltet zudem eine 53%ige Mehrheitsbeteiligung von ElringKlinger an der Tochtergesellschaft hofer powertrain products GmbH der Nürtinger Firmengruppe. Der Kaufpreis der gesamten Transaktion liegt im zweistelligen Millionenbereich und wird nach dem Closing geleistet, das nicht vor dem 1. Januar 2017 erfolgen wird. Ab dem Closing-Datum wird auch die Tochtergesellschaft hofer powertrain products GmbH bei ElringKlinger vollkonsolidiert.

Die hofer AG ist ein kompetenter Systementwickler der Automobilindustrie für Systeme im Antriebsstrang sowie für Mess-, Prüf- und Montagetechnik. Durch den Anteilserwerb profitiert ElringKlinger von dieser Innovationskraft v.a. bei der Entwicklung und Herstellung von alternativen Antriebstechnologien. Der Fokus liegt insbesondere auf der Kleinserienproduktion im Sport- und Luxuswagensegment. Neben der Batterie- und Brennstoffzellentechnologie gehört somit zusätzlich Getriebe-, Elektromotor-, Elektronik- und Softwarekompetenz zum Leistungsspektrum des Konzerns.

"Mit diesem logischen Schritt dehnt ElringKlinger seine Aktivitäten im Bereich der neuen innovativen Antriebstechnologien weiter aus," sagt Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG. "Neben den Leichtbaukomponenten, die unabhängig vom Antriebssystem sind, wird die Elektromobilität eine weitere wichtige Säule für die zukünftige Entwicklung des Konzerns darstellen." Bislang war ElringKlinger im Bereich Elektromobilität vor allem mit Zellkontaktiersystemen und Batteriegehäusen tätig.

Die Transaktion unterstreicht die strategische Ausrichtung von ElringKlinger, bereits frühzeitig Ansprechpartner der Automobilhersteller bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen zu sein. Der Anteilserwerb ergänzt die Kompetenzen des Konzerns um den Antriebsstrang von Hybrid- und vollelektrischen Antrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG Dr. Jens Winter Investor Relations / Corporate PR Max-Eyth-Straße 2 D-72581 Dettingen/Erms Fon: +49 7123 724-88335 Fax: +49 7123 724-85 8335 E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

Über die ElringKlinger AG ElringKlinger fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten. Mit unserer Leichtbaukompetenz tragen wir entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissions-reduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Unsere Innovationskraft nutzen wir gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus.

Über die hofer AG Die Firmengruppe hofer wurde 1980 in Deutschland als Engineering- Unternehmen gegründet und beschäftigt heute über 800 Mitarbeiter. Entwicklung und Industrialisierung von Systemen im Antriebsstrang, gepaart mit Mess-, Prüf- und Produktionstechnik bilden die Kernkompetenz von hofer. Die Standorte sind strategisch platziert und als eigenständige GmbHs operativ tätig. Damit sind Effizienz, Schnelligkeit und kurze Reaktionszeiten gewährleistet. Hofer pflegt eine professionelle und faire Zusammenarbeit mit seinen Kunden - mit der Bereitschaft zu unternehmerischem Risiko, höchstem Qualitätsanspruch an seine Leistungen und dem Wissen um die Vorbildfunktion sowohl der Führungskräfte als auch aller einzelnen Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind zu über 75% Ingenieure

und Techniker, durchweg Fachleute und Spezialisten aus der Automobilindustrie, und können auf langjährige Erfahrungen aus Turn-Key-

Projekten verweisen. Hofer entwickelt heute die modernste Antriebstechnik und hat dennoch seine Wurzeln nicht vergessen. Denn das Dienstleistungsverständnis ist geblieben: Hofer sieht jede Aufgabe mit den

Augen des Kunden - und als unabhängiger Entwickler kann man maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden und deren Produktions-, Kosten-

und Absatzziele generieren. Hofer denkt in Lösungen, betrachtet die Funktion eines gesamten Systems, sieht den gesamten Produktentstehungsprozess und den Produktlebenszyklus - und entwickelt sich täglich weiter. Viele der Mitarbeiter und Führungskräfte haben ihren Werdegang bei renommierten Tier-1-Großserienproduzenten für Powertrainsysteme gemacht und es gibt keine vergleichbare Teamzusammensetzung von Mechatronik-, Elektronik- und Softwarekompetenz.

Sprache: Deutsch Unternehmen: ElringKlinger AG Max-Eyth-Straße 2 72581 Dettingen/Erms Deutschland Telefon: 071 23 / 724-0 Fax: 071 23 / 724-9006

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

Internet: www.elringklinger.de ISIN: DE0007856023 WKN: 785602 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange

ISIN DE0007856023

