Der Linzer Stahlkonzern voestalpine expandiert kräftig in Amerika. "Für uns ist der NAFTA-Raum mit den USA, Kanada und zunehmend auch Mexiko für das Wachstum außerhalb Europas am wichtigsten", sagte CEO Wolfgang Eder am Rande der Werkseröffnung in Texas. Bis 2020 soll der NAFTA-Umsatz von derzeit 1,2 auf 3 Mrd. Euro zulegen. ...

