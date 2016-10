MEDIENMITTEILUNG

ERS Genomics und Evolva unterzeichnen Lizensvereinbarung für Patente zum CRISPR-Cas9-Genome-Editing für industrielle Anwendungen

DUBLIN, Irland, und REINACH, Schweiz, 27. Oktober 2016 - ERS Genomics Ltd und Evolva (SIX:EVE), ein führendes Unternehmen für fermentationsbasierte Ansätze zur Produktion von Spezialchemikalien, gaben heute eine nichtexklusive Lizenzvereinbarung bekannt, die Evolva weltweiten Zugang zum geistigen Eigentum von ERS hinsichtlich CRISPR-Cas9-Genome-Editing gewährt. Dieses geistige Eigentum kommt beim Engineering von Hefe und Pilzen zur Herstellung von Ingredienzien in den Bereichen Gesundheit von Mensch und Tier, Wohlbefinden und Ernährung, Nahrungsmittel und Getränke sowie für weitere industrielle Anwendungen zum Einsatz. ERS Genomics verwaltet die Rechte am Basispatentportfolio zu CRISPR-Cas9 von Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, einer Erfinderin der bahnbrechenden Genome-Editing-Technologie.

"Genome Editing kennt viele Anwendungen, die über die Arzneimittelforschung und -entÂwicklung hinausreichen. Die Gewährung des Zugangs zu CRISPR-Cas9-Patenten an führende Unternehmen im Bereich Industrial Biotechnology wie Evolva stellt einen wachsenden und wichtigen Teil unseres Geschäfts dar. Wir freuen uns daher sehr, das Unternehmen in unser grösser werdendes Portfolio von Lizenznehmern aufzunehmen", sagte Eric Rhodes, CEO von ERS Genomics.

"Dank einer Kombination von moderner Genetik mit einem traditionellen Brauverfahren versucht Evolva, einige der Herausforderungen zu überwinden, die mit der Herstellung natürlicher Ingredienzien für kommerzielle Zwecke verbunden sind. Evolva wendet proprietäre Technologien an und engagiert sich dafür, Zugang zu ergänzenden Plattformen zu erhalten. Diese erlauben es uns, die Eigenschaften der von uns hergestellten Ingredienzien sowie deren Wirtschaftlichkeit zu verbessern", kommentierte Neil Goldsmith, CEO von Evolva.

Im Rahmen der Forschungsarbeiten von Dr. Emmanuelle Charpentier wurden die wichtigsten Komponenten und Mechanismen des CRISPR-Cas9-Systems aufgedeckt. Dies führte zu einer bahnbrechenden Publikation gemeinsam mit Jennifer Doudna ((Jinek et al., 2012: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22745249)), welche die Grundlage für den Einsatz von CRISPR-Cas9 als sehr vielseitiges und präzises Genome-Editing-Tool schuf.

Die finanziellen Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht offengelegt.

- Ende -

Über ERS Genomics

ERS Genomics wurde gegründet, um breiten Zugang zu dem zugrunde liegenden geistigen Eigentum an CRISPR-Cas9 zu bieten, über das Dr. Emmanuelle Charpentier verfügt. Nichtexklusive Lizenzen bestehen für die Erforschung und den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen, darunter Forschungstools, Kits, Reagenzien; Erforschung neuartiger Targets für therapeutische Interventionen; Zelllinien für die Erforschung und das Screening von neuartigen Arzneimittelkandidaten; GMP-Produktion von Gesundheitsprodukten; Produktion von industriell verwendeten Materialien wie Enzymen, Biokraftstoffen und Chemikalien; synthetische Biologie. Weitere Informationen finden Sie unter (www.ersgenomics.com: http://www.ersgenomics.com/).

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Brauwesen verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol, wir arbeiten aber - alleine oder gemeinsam mit anderen - noch an zahlreichen anderen Ingredienzien. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Wir sind international tätig. Weitere Informationen stehen auf (www.evolva.com: http://www.evolva.com/) zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unserem Ansatz? Schauen Sie sich unser (Video an.: http://www.evolva.com/brewing/)

Kontaktangaben

ERS Genomics:

MacDougall Biomedical Communications

Mario Brkulj or Dr. Stephanie May

Direct: +49 89 2420 9345 or +49 89 2420 9344

E-Mail: (mbrkulj@macbiocom.com: mailto:mbrkulj@macbiocom.com) or (smay@macbiocom.com: mailto:smay@macbiocom.com)

Evolva:

Neil Goldsmith, CEO Stephan Herrera, Media Paul Verbraeken, IR (neilg@evolva.com: mailto:neilg@evolva.com) (stephanh@evolva.com: mailto:stephanh@evolva.com) (paulv@evolva.com: mailto:paulv@evolva.com) + 41 61 485 2005 + 1 415 794 4005 + 41 61 485 2035

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.