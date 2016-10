Lonza und Clovis Oncology schliessen langfristige strategische Produktionsvereinbarung zur Sicherstellung der Lieferkapazitäten für Rucaparib ab

In Visp, Schweiz, entsteht die erste dedizierte Produktionslinie für die Herstellung kleinmolekularer Wirkstoffe

Neue Produktionslinie nimmt 2019 den Betrieb auf und versorgt Clovis mit einem dedizierten Produktangebot für Rucaparib bis 2025

Innovatives Betriebskonzept ermöglicht Abdeckung diverser Nachfrageszenarien und Liefersicherheit

Basel (Schweiz), 27. Oktober 2016 - Lonza, ein globaler Marktführer im Bereich Chemical und Biological Manufacturing, hat kürzlich bekanntgegeben, dass das Unternehmen ein langfristiges Lieferabkommen mit Clovis Oncology abgeschlossen hat. Dieses Abkommen sichert dem Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Krebsmedikamente spezialisiert hat, die Lieferkapazitäten für den in Entwicklung stehenden PARP-Inhibitor Rucaparib. Ein zentraler Punkt des Abkommens betrifft die Zusicherung von Liefersicherheit und genügender Flexibilität, damit Clovis rasch auf Veränderungen in der Nachfrage reagieren kann. Die beiden Unternehmen stärken damit ihre Geschäftsbeziehung, nachdem sie bereits bei der klinischen Herstellung dieses hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffs erfolgreich zusammengearbeitet haben.

Rucaparib ist ein Arzneimittelkandidat für die Behandlung verschiedener Arten von Krebs durch Inhibition der DNA-Reparaturenzyme Poly-ADP-Ribose-Polymerase-1, -2 und -3 (PARP-1, -2 und -3). Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat dem Molekül den Status einer Breakthrough Therapy zuerkannt, und zwar als Monotherapie für Patientinnen mit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom mit BRCA-mutierten Tumoren, die bereits zwei oder mehr Chemotherapien erhalten haben.

Gemäss der Vereinbarung mit Clovis wird Lonza in Visp (Schweiz) eine neue Produktionslinie errichten, die ausschliesslich der Herstellung von Rucaparib dient. Mit dieser Vereinbarung setzt Lonza ein neues Anlagenkonzept für die Produktion kleinmolekularer Wirkstoffe um, bei dem modernste Technologien, darunter analytisches Online-Monitoring zur Unterstützung von Echtzeit-Freigabetests, zum Einsatz kommen. Die spezialisierte Produktionslinie garantiert Clovis die Verfügbarkeit der benötigten Herstellungskapazitäten und bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, sich auf alle für die Marktbelieferung antizipierbaren Nachfrageszenarien einstellen zu können.

Die neue Produktionslinie soll bis Anfang 2019 fertiggestellt und für den Betrieb freigegeben sein. Bis zur Betriebsaufnahme wird Lonza Rucaparib in den bestehenden Anlagen in Visp produzieren, wo entsprechende Kapazitäten vorgehalten werden. Die Vereinbarung ist die Umsetzung einer ganzheitlichen Lieferstrategie, welche die laufenden Geschäftsbedürfnisse der Kunden durch Kommerzialisierung und kontinuierliche Marktbelieferung unterstützt.

"Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Clovis zu einer dauerhaften und produktiven Partnerschaft auszubauen und dieses innovative Medikament krebskranken Patienten weltweit zugänglich zu machen", sagte Gordon Bates, Senior Vice President der Geschäftseinheit Chemical and Microbial Manufacturing von Lonza.

"Rucaparib ist ein hochwirksames Medikament, das Clovis auch dank unserer Expertise im sicheren Handling und Scaling von hochwirksamen Wirkstoffen im klinischen und kommerziellen Massstab jetzt zur Zulassung bringt", sagte er weiter. "Diese Vereinbarung beweist einmal mehr unsere Flexibilität, wenn es um die Entwicklung massgeschneiderter Versorgungslösungen für Programme mit Breakthrough-Status und einen entsprechend beschleunigten Zulassungsprozess geht. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, einige der grössten Herausforderungen in der Patientenbehandlung zu bewältigen."

Über Lonza

Lonza zählt zu den weltweit führenden und renommiertesten Zulieferern für Pharma-, Biotech- und Spezialchemie-Märkte. Wir verbinden Wissenschaft und Technologie und entwickeln so Produkte, die unser Leben sicherer und gesünder machen und unsere Lebensqualität verbessern.

Neben der kundenspezifischen Herstellung und Entwicklung von Produkten, bietet Lonza auch Dienstleistungen und Produkte, die von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und Stammzelltherapien über Desinfektionsmittel für Trinkwasser, Vitamin B3-Verbindungen und organische Inhaltsstoffe für die Kosmetikindustrie, Agrarerzeugnisse, industrielle Konservierungsmittel bis hin zu antimikrobiellen Lösungen reichen, die gefährliche Viren, Bakterien und andere Erreger bekämpfen.

Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza heute ein globales, marktführendes, Unternehmen mit mehr als 40 Produktions- und Forschungsstandorten sowie rund 9,800 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von zirka CHF 3.8 Milliarden und ist auf zwei marktorientierten Säulen aufgestellt: Pharma&Biotech und Specialty Ingredients.

Weitere Informationen zu unseren Leistungen finden Sie auf (www.lonza.com: http://www.lonza.com).

Lonza Kontaktinformationen Lonza Group AG Lonza Group AG Lonza Group AG Head Investor Relations Head Corporate Communications Head External Communications Dirk Oehlers Dominik Werner Constance Ward Tel +41 61 316 8540 Tel +41 61 316 8798 Tel +41 61 316 8840 Fax +41 61 316 9540 Fax +41 61 316 9540 Fax +41 61 316 9840 (dirk.oehlers@lonza.com: mailto:dirk.oehlers@lonza.com) (dominik.werner@lonza.com: mailto:dominik.werner@lonza.com) (constance.ward@lonza.com: mailto:constance.ward@lonza.com)

Additional Information and Disclaimer

Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and is listed on the SIX Swiss Exchange. It has a secondary listing on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST"). Lonza Group Ltd is not subject to the SGX-ST's continuing listing requirements but remains subject to Rules 217 and 751 of the SGX-ST Listing Manual.

Certain matters discussed in this news release may constitute forward-looking statements. These statements are based on current expectations and estimates of Lonza Group Ltd, although Lonza Group Ltd can give no assurance that these expectations and estimates will be achieved. Investors are cautioned that all forward-looking statements involve risks and uncertainty and are qualified in their entirety. The actual results may differ materially in the future from the forward-looking statements included in this presentation due to various factors. Furthermore, except as otherwise required by law, Lonza Group Ltd disclaims any intention or obligation to update the statements contained in this Press Release.