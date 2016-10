MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Halbleiter-Grundstoff-Spezialist Siltronic hat nach einem robusten dritten Quartal die Umsatzprognose leicht angehoben. "Das Marktumfeld in der Halbleiterindustrie hat sich in den letzten Wochen sehr positiv entwickelt", sagte Konzernchef Christoph von Plotho am Donnerstag. Der Umsatz des TecDax-Unternehmens legte sowohl im Vergleich zum Vorquartal wie auch zum Vorjahr um rund 3 Prozent auf 237 Millionen Euro zu. Wegen der schwankenden Preise ist in der Branche der Vergleich zum Vorquartal üblich. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit 36,9 Millionen Euro leicht über dem Niveau des Vorquartals und gut ein Viertel über dem Vorjahr. Die Währungsabsicherung belastete nicht so stark wie ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,9 Millionen Euro, nach 0,9 Millionen im Vorquartal.

Aus Sicht von Siltronic-Chef Christoph von Plotho blieben die Durchschnittspreise im Vergleich zum zweiten Quartal stabil. Für das vierte Quartal erwartet er, dass sich die Nachfrage bei stabilen Preisen höchstens leicht abschwächt. Insgesamt ist das Preisniveau im Jahresvergleich aber weiter gedrückt. Der Umsatz dürfte 2016 im "niedrigen" einstelligen Prozentbereich sinken, erwartet er nun. Bisher hatte er einen Rückgang im "niedrigen bis mittleren" Bereich erwartet. Die Ebitda-Marge dürfte sich leicht verbessern, bekräftigte er. Der Waferabsatz dürfte 2016 leicht steigen. Wafer sind runde Schablonen meist aus Silizium, aus denen Computerchips und andere elektronische Bauteile hergestellt werden./jha/stb

ISIN DE000WAF3001

