Zürich - Der Industriekonzern Bucher hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 weniger Aufträge an Land gezogen und auch weniger Umsatz erzielt. Der Auftragseingang nahm um 5,0% auf 1,69 Mrd CHF ab, der Umsatz um 4,8% auf 1,80 Mrd CHF, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Bereinigt um Währungseffekte ergab sich ein Minus von 5,5% (Aufträge) und 5,4% (Umsatz), bereinigt zusätzlich um Akquisitions- und Devestitionseffekte von 6,9% (Aufträge) sowie 7,0% (Umsatz). Der Auftragsbestand per Ende September lag mit 616 Mio CHF um 1,9% unter dem Wert von Ende Juni.

Mit dem ausgewiesenen Zahlenset hat Bucher die Erwartungen der Analysten ziemlich genau erfüllt. Diese hatten im Schnitt (AWP-Konsens) mit einem Auftragseingang von ...

