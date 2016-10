Von Max Colchester

LONDON (Dow Jones)--Hohe Kosten für die Entschädigung von falsch beratenen Kunden und die laufende Restrukturierung haben der britischen Bank Barclays einen leichten Gewinnrückgang im dritten Quartal beschert. Bei der Restrukturierung sieht sich das Institut auf einem guten Weg.

Der Nettogewinn sank im Zeitraum von Juli bis September auf 414 Millionen Pfund von 417 Millionen im Vorjahr. Die Einnahmen stagnierten bei 5,5 Milliarden Pfund.

Die Bank musste eine Belastung von 320 Millionen britischen Pfund auf die Bücher nehmen. Grund war eine Änderung in der Bilanzierung ihrer Belastungen im Kreditkartengeschäft. Außerdem wurden 600 Millionen zur Seite gelegt für die Entschädigung von Kunden, denen Versicherungen verkauft wurden, die sie nicht benötigten.

Schließlich fielen 150 Millionen Pfund für die Aufgabe internationaler Niederlassungen an. In den letzten Monaten hat die Bank ihre weltweite Präsenz weiter reduziert. So stieß sie Geschäfte etwa in Ägypten oder Italien ab.

