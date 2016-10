FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.10.2016 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 315 (350) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3903 (3905) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 351 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 350 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 975 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 5.00 (5.60) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5480 (5500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2505 (2384) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2075 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES SPIRE HEALTHCARE WITH 'BUY' - TARGET 440 PENCE - LIBERUM RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 370 (340) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS PEARSON TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERW.') - TARGET 900 (1050) P. - MORGAN STANLEY INITIATES HALMA WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1250 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1300 (890) PENCE - 'UNDERW.' - RBC CAPITAL RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 405 (370) P - OUTPERFORM - SOCGEN CUTS IAG PENCE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 420 (500) PENCE - UBS RAISES ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 500 (520) PENCE - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 67 (65) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: LIBERUM INITIATES SPIRE HEALTHCARE WITH 'BUY' - TARGET 440 PENCE - TRADERS: MORGAN STANLEY INITIATES HALMA WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1250 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.