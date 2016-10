Stadtlohn - Der EUR notierte gestern Morgen im Bereich der 1,0880/1,0890, so die Experten von "day-trading-live.de" im Kommentar zu EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275). Anders als in den Tagen zuvor, habe der EUR bereits am Morgen sein Tagestief bei 1,0885 markiert und diese US genutzt, um dynamischer zu steigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...