Hongkong (ots) - The Peninsula New York an der Fifth Avenue im Herzen Manhattans erweitert seine Kollektion luxuriöser Suiten: die "Fifth Avenue Suite" befindet sich im 17. Stockwerk und ist mit 232 m² Wohnfläche die zweitgrößte Suite des Luxushotels. Sie erstreckt sich über die gesamte Länge des Gebäudes und bietet imposante Ausblicke auf die Skyline des Big Apple.



Interior-Designer Bill Rooney verleiht der Fifth Avenue Suite ein zeitgenössisches, modern reduziertes Flair mit klassischen Art-Déco-Akzenten. Edle Hölzer, Stoffe, Materialien und Sonderanfertigungen renommierter Künstler schaffen ein Ambiente unaufgeregter New Yorker Eleganz.



Vom Eingangsbereich öffnet sich die Suite zum großen, lichtdurchfluteten Wohnsalon, dessen raumhohe Fenster den Blick auf die Fifth Avenue, New Yorks berühmtesten Boulevard, freigeben. Rooney hat hier mit nur drei Farbnuancen - satte Brauntöne sowie sanftes Beige und Grau - eine luxuriös-komfortable Wohnwelt geschaffen.



Der Essbereich für bis zu 10 Personen ist durch aufwändig gefertigte Glasschiebetüren vom Wohnsalon getrennt. Das Glas der Türen wurde vom Künstler Michael Glickman mit New York-inspirierten geometrischen Motiven versehen. Blickfang sind zudem die mit floralen Motiven handbemalten Wände des Hongkonger Künstlers David Qian.



Von der New Yorker Skyline inspiriert, designte die britische Künstlerin Helen Amy Muray das handgestanzte Leder-Kopfteil im Schlafzimmer. Der Ankleideraum mit begehbarem Schrank und Schminkplatz ist mit dunklem Holz getäfelt und bietet ausreichend Platz für Kleidung und Gepäck. Das luxuriöse Marmorbad mit Jacuzzi-Wanne ist ebenfalls mit der Suite verbunden. Blickfang ist hier das gläserne Triptychon des Künstlers Michael Davis. Das holzgetäfelte Arbeitszimmer ist vom Eingangsbereich zugänglich. Es ist mit einem eleganten, lederbezogenen Schreibtisch sowie großem Flachbildschirm und separatem Schrank eingerichtet.



Preis für die Fifth Avenue Suite ab 19.000 US$ pro Nacht.



