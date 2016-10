Diese Neuigkeiten lassen aufhorchen: Die kanadische Gyiani Gold (WKN A1H6XZ / TSX-V WDG) hat sich den Zugriff auf ein riesiges Manganprojekt von 1,33 Mio. Hektar (!) in Botswana gesichert - und zwar ganz in der Nähe eines Projekts des Minenriesen Rio Tinto (WKN 852147). Was vielen Anlegern noch nicht bewusst sein dürfte: Auch Mangan ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, sodass damit zu rechnen ist, dass sich der Manganpreis über kurz oder lang ähnlich spektakulär entwickeln könnte wie der Lithiumpreis!

