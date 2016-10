Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 73,40 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe auf den ersten Blick in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Donnerstag. Huwald hob die Entwicklung der Flüssigmedizinsparte Kabi positiv hervor. Allerdings stelle sich die Frage, wie lange Kabi noch die Marge in Nordamerika auf dem aktuell hohen Niveau halten könne./la/stk

