Mühlacker (ots) - Im Online-Shop von NaturEnergiePlus finden Kunden ab sofort auch Haushaltsgroßgeräte, die besonders energiesparsam sind. Gleichzeitig wurde der Shop neu gestaltet: Die Navigation wurde verbessert und es wurde auf ein responsives Design gesetzt, das bei der Darstellung auf Eigenschaften des jeweils benutzten Endgeräts, vor allem Smartphones und Tablets, reagiert.



"In unserem Energiespar-Shop bieten wir Produkte für ein nachhaltiges Leben an. Wir wollen nicht nur Strom verkaufen, unser Ziel ist vielmehr, unsere Kunden in allen Lebensbereichen in einer nachhaltigen Lebensweise zu unterstützen. Deshalb ist es ein wichtiger Schritt, dass wir unser Angebot mit dem neuen Design jetzt um Haushaltsprodukte wie Kühlschränke und Waschmaschinen erweitert haben" erklärt Gunter Jenne, Geschäftsführer von NaturEnergiePlus.



Im Online-Shop bietet NaturEnergiePlus bereits seit 2012 Produkte an, die Strom, Gas oder Wasser sparen. Bei jedem Produkt ist genau beschrieben, wie viel Strom oder CO2 damit eingespart werden kann und wie hoch die finanzielle Einsparung über die Lebensdauer des Produkts ist. Zu finden ist der Shop unter www.shop.naturenergieplus.de.



Hintergrundinformationen zu NaturEnergiePlus



NaturEnergiePlus ist eine Marke der NaturEnergie+ Deutschland GmbH mit Sitz in Mühlacker an der Enz. Das Unternehmen vertreibt Ökostrom und Ökogas an Privatkunden. Der Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft wird vollständig in Deutschland erzeugt. Beim Ökogas handelt es sich um klimaneutrales Nordseegas und Biogas aus Reststoffen. Ökostrom und Ökogas sind vom TÜV Nord zertifiziert. Zusätzlich bietet NaturEnergiePlus auch Photovoltaik-Anlagen und viele Produkte zum nachhaltigen Leben an. Darüber hinaus engagiert sich NaturEnergiePlus mit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten. Bisher haben sich über 45.000 Kunden für NaturEnergiePlus entschieden. Gesellschafter der NaturEnergie+ Deutschland GmbH ist die EnBW.



