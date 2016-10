Basel (ots) -



Am 29. Oktober startet die diesjährige Herbstwarenmesse mit 175

Ausstellern, was einem Zuwachs von 45 Prozent gegenüber letztem Jahr

entspricht. Mit den 200 Ausstellern der Basler Wein- und Feinmesse

präsentieren sich 375 Aussteller in der Halle 2 und bieten den

Besuchern einen attraktiven Mix. Ergänzt wird dieses Angebot durch

viele neue Attraktionen wie die Weihnachtswelt mit Dekomeister Johann

Wanner, die Ausstellung «Tiere am Äquator» und der neuen Sweet & Cake

Messe.



Johann Wanner bringt ersten Weihnachtszauber



Wenn am 29. Oktober die Herbstwarenmesse startet, verbreiten 12

Aussteller des Weihnachtsmarkts bereits erste Adventsstimmung.

Eingebettet in den Weihnachtsmarkt und den liebevoll gestalteten

«Wanner-Wald» weiht der Meister der Weihnachtsdekoration, Johann

Wanner, die Besucher höchstpersönlich in seine Kunst ein. In

Workshops gibt er Tipps zum Thema «Der schönste Baum von allen». An

den Wochenenden geben zudem das Comedian-Duo Almi & Salvi und die

Basler Gospelgrösse Bo Katzman einen Einblick in das Programm der

neuen Basler Weihnachtsshow (Infos siehe Box).



Weitere neue Highlights



Die Ausstellung «Tiere am Äquator» zeigt zum ersten Mal an der

Herbstwarenmesse 10 Urwald-Inseln die mit nahezu 100 Tieren belebt

sind. Darunter auch ein noch nie in Europa gezeigtes Tier: Der

Plattschwanzgecko, auch Seelentöter genannt. Weitere Tiere der

Ausstellung sind unter anderem Königspythons, Riesenvogelspinnen und

Riesenlaubfrösche. Fans des FC Basel 1893 können sich am FCB-Stand in

der Fotobox ablichten lassen oder die Stars während einer

Autogrammstunde hautnah erleben. Das Stellwerk Basel vereint die

innovativen Köpfe der Stadt und präsentiert sich an der

Herbstwarenmesse! Die jungen Start-Ups zeigen ihr Handwerk aus den

Bereichen Design, Fotografie und Architektur.



Neue Parallelmesse: Sweet and Cake



Vom 3. bis 6. November läuft parallel zur Herbstwarenmesse die

neue Sweet & Cake Messe. Während vier Tagen lässt sie die Herzen

aller Backfans höher schlagen. 15 Aussteller zeigen was es für den

perfekten Kuchen oder Cupcake braucht und auf der Showbühne geben

Backprofis den Besuchern Tipps und Inspiration für ihre eigenen

Kreationen.



Herbstwarenmesse 2016



Datum: 29. Oktober bis 6. November 2016

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 19 Uhr

Eintritt: Gratis

Ort: Messe Basel, Halle 2

Internet: www.herbstwarenmesse.ch



Parallelveranstaltungen:



Basler Herbstmesse: 29. Oktober bis 13. November 2016

Basler Weinmesse: 29. Oktober bis 6. November 2016

Basler Feinmesse: 3. bis 6. November 2016

Sweet & Cake Messe: 3. bis 6. November 2016



Links: Basler Weihnachtsshow: 26. und 27. November 2016,

www.almisalvi.ch



