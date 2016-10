In Frankfurt wurde am Donnerstag erneut über Klagen von Anlegern gegen die Telekom verhandelt. Es geht um einen Fehler im Börsenprospekt und um 80 Millionen Euro Schadenersatz. Für Anleger ist Weg bis zur Entscheidung noch lang.

Wenn ein Gerichtsverfahren schon zehn Jahre läuft, kommt es auf ein paar Minuten mehr oder weniger im Sitzungssaal eigentlich nicht an. Doch bei der Neuauflage des Telekom-Musterverfahrens um Schadenersatzklagen von rund 17.000 Anlegern machte die Vorsitzende Richterin Birgitta Schier-Ammann am Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Donnerstag Tempo. Pünktlich ging die mündliche Verhandlung los und nach kaum mehr als zweieinhalb Stunden wurde sie wieder beendet. Eine Entscheidung wurde freilich noch nicht gefällt. Weiter geht es am 30. November - doch die Geduld der Anleger muss noch viel länger reichen.

Die OLG-Richter hatten den Telekom-Prozess eigentlich schon im Mai 2012 abgehakt. Damals konnten sie im Prospekt zum sogenannten dritten Börsengang keinen Fehler feststellen und nahmen den Anlegern damit die Grundlage ihrer Forderungen. Die Kläger wollen zeigen, dass die Anleger im Vorfeld des Börsengangs im Jahr 2000 getäuscht wurden und fordern von der Telekom Schadenersatz - insgesamt etwa 80 Millionen Euro plus Zinsen. Nach einer Rechtsbeschwerde hatte der Bundesgerichtshof (BGH) den ersten Musterentscheid vor genau zwei Jahren in Teilen kassiert und einen Prospektfehler bestätigt. Die Frage, ob sich dieser negativ auf den Aktienkurs ausgewirkt hat und ob die Telekom schuldhaft handelte, muss nun das OLG klären.

Ihre neuen Argumente hatten die Streitparteien schon vor der mündlichen Verhandlung in Form von Erweiterungsanträgen beim OLG angebracht. Genauer gesagt: Sie mussten die Anträge beim Landgericht stellen und dieses hat sie dann als Erweiterungsbeschluss ...

