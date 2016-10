Die Commerzbank hat das Kursziel für Symrise von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem der Duftstoff- und Aromenhersteller zwei Jahre lang größere Zukäufe getätigt habe, rücke nun deren Integration sowie das Wachstum aus eigener Kraft in den Fokus, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Donnerstag. Seine Prognosen und die Konsensschätzungen lägen aber bereits am oberen Rand der mittelfristigen Zielspanne des Unternehmens./gl/edh

ISIN: DE000SYM9999