Die 28 EU-Botschafter billigen den Kompromiss zwischen der belgischen Föderalregierung und der Region Wallonie. Nun müssen die Mitgliedsstaaten noch schriftlich zustimmen.

Die Botschafter der EU-Staaten haben den belgischen Ceta-Kompromiss akzeptiert. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel am Donnerstag aus EU-Kreisen. Belgien hatte ein Zusatzdokument zu dem europäisch-kanadischen Handelspakt eingereicht, das auch den skeptischen Regionalregierungen des Landes die Zustimmung ermöglichen sollte. Die 28 Botschafter nahmen das Ceta-Abkommen sowie mehrere Zusatzdokumente im Paket an. Die Regierungen der EU-Staaten müssen die Grundsatzentscheidung nun noch im schriftlichen Verfahren bestätigen. Dies soll bis Freitag um Mitternacht geschehen.

Der Einigung gingen tagelange Verhandlungen mit der Wallonie voraus. Die belgische Region mit ihren rund dreieinhalb Millionen Einwohnern weigerte sich, das Freihandelsabkommen mitzutragen, und forderte mehr Garantien für ihre Bauern sowie einen besseren Schutz der europäischen Arbeits-, Umwelt- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...