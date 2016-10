Die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wird nicht nur von deutschen Sparern kritisiert. Der luxemburgische Direktor der EZB, Yves Mersch, sieht die Gefahren und fordert mehr Achtsamkeit.

EZB-Direktor Yves Mersch hat auf zunehmende Gefahren einer sehr langen Phase ultralockerer Geldpolitik hingewiesen. "Je länger wir in diesem Niedrigzinsumfeld verharren, desto stärker werden die Nebenwirkungen unserer Maßnahmen hervortreten", sagte Mersch am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der Hochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg. Die Wirksamkeit der Schritte könne zudem abnehmen, je länger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...