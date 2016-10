Ich bin von dem, was ich im Blog schreibe, felsenfest überzeugt. Alles, was ich Ihnen mitteile, würde ich so meiner Familie raten. Lassen Sie mich heute einen wichtigen Ratschlag für einen Berufsanfänger zusammenfassen: Wer mit dem ersten Job startet, sollte so viel wie möglich sparen. "Spare, bis der Arzt kommt!" Das ist mein Rat. Der ...

