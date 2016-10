Zu Besuch bei der Hochschule der Bundesbank warnt EZB-Direktor Yves Mersch vor den Nebenwirkungen der Geldpolitik. Die Zeit der Niedrigzinsen solle daher so kurz wie möglich andauern.

EZB-Direktor Yves Mersch hat auf steigende Gefahren einer sehr langen Phase ultralockerer Geldpolitik hingewiesen. "Je länger wir in diesem Niedrigzinsumfeld verharren, desto stärker werden die Nebenwirkungen unserer Maßnahmen hervortreten", sagte Mersch am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der Hochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg. Die Wirksamkeit der Schritte könne zudem abnehmen, je länger sie anhielten. Ziel müsse sein, "so bald wie möglich diesen Sonderzustand zu verlassen, um den möglichen Schaden so gering wie möglich zu halten", sagte der EZB-Direktor.

Mersch bekräftigte in diesem Zusammenhang den Appell der EZB an ...

