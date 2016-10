Wieder wird im syrischen Bürgerkrieg ein ziviles Ziel schwer getroffen. Diesmal sterben viele Schüler und Lehrer. Doch welche Luftwaffe hat den Angriff geflogen? UN-Generalsekretär Ban will Antworten.

Nach dem Angriff auf eine Schule im Nordwesten Syriens mit mindestens 35 Toten hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon eine "sofortige und unabhängige" Untersuchung des Vorfalls gefordert. Die Attacke habe ihn erschüttert, sagte der UN-Chef in New York laut Mitteilung. "Wenn er vorsätzlich war, war dieser Angriff möglicherweise ein Kriegsverbrechen." Russland hat jede Verantwortung für den Luftangriff zurückgewiesen.

Bei der Bombardierung am Mittwoch waren 22 Schüler und 6 Lehrer ums Leben gekommen, wie der Direktor des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Anthony Lake, in New York sagte. Es sei möglicherweise die tödlichste Attacke auf eine Schule seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs vor mehr als fünf Jahren.

Syriens Opposition beschuldigte das Regime und seinen Verbündeten Russland, in einer gemeinsamen Operation für den Angriff verantwortlich gewesen zu sein. Die Sprecherin des Moskauer Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte hingegen: "Wir haben nichts zu tun mit dieser furchtbaren Attacke." Der Vorfall müsse von internationalen Organisationen untersucht werden. Russlands Verteidigungsministerium prüfe bereits ...

