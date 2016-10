Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am Nachmittag des 26. Oktober traf Shen Haixiong, Mitglied des ständigen Ausschusses des Guangdong Provinzkomitees der KPC und Generaldirektor der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Provinz Guangdong, die von Justin Smith, dem CEO der Bloomberg News Group geleitete Delegation in Guangzhou.



Hr. Shen brachte zuerst seinen Wunsch über eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bloomberg und der noch in Gründung befindlichen Guangdong Southern Finance and Economics Omnimedia zum Ausdruck und hieß Hr. Smith und die Delegation herzlich willkommen. Danach präsentierte er die jüngste wirtschaftliche und soziale Entwicklung Guangdongs.



Hr. Shen sagte, dass Guangdong, die größte Wirtschaft innerhalb Chinas, über enormes Marktpotenzial, klare geografische Vorteile und enge Verbindungen zu den südostasiatischen Märkten verfüge, wie z. B. Hongkong und Singapur.



Bloomberg habe umfassende Erfahrung in Bereichen wie Finanzinformationen, Handelssoftware, Management und Betriebsabläufe, die ein ideales Vorbild für Guangdong Southern Finance and Economics Omnimedia darstellten. Er freue sich auf eine engere Zusammenarbeit der beiden Seiten zum beiderseitigen Vorteil und mit positiven Auswirkungen für beide.



Hr. Smith erklärte, dass die Erfolge Guangdongs beeindruckend seien und er erwarte in der Zukunft einen regen Austausch und gegenseitige Besuch, um Gebiete von gemeinsamem Interesse und potenzielle Bereiche der Zusammenarbeit im Rahmen einer engeren und breiter aufgestellten Partnerschaft zu identifizieren.



Im September leitete Hr. Shen die Delegation Guangdongs auf eine Reise in die USA und stattete dem Firmensitz von Bloomberg in New York einen Besuch ab, bei dem verschiedene Kooperationsabkommen vereinbart wurden.



