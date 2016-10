Freiburg (ots) - Was dabei herauskommt, wenn man nicht vorher klärt, wer in Europa für was zuständig sein soll, kann man bei dem Gezerre um Ceta gut beobachten. Es dürfte für viele Jahre das letzte Handelsabkommen sein, das die EU abschließen kann. Für Globalisierungsgegner ist das eine wunderbare Nachricht. Aber zählen ein paar Hunderttausend Demonstranten mehr als 124 Millionen Wähler, die sich bei den jüngsten Wahlen zum Europaparlament für Parteien aussprachen, die Ceta befürworten. http://mehr.bz/khs251t



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.forum@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de