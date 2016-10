CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS N.V. (der "Emittent

Senior Secured Notes im Wert von 450.000.000 EUR zum Zinssatz von 7,5%, fällig im Jahr 2020 (die "Notes

ISIN: XS0954673777 (Verordnung S) und XS0954673694 (Regel 144A)

Common Code: 095467377 (Verordnung S) und 095467369 (Regel 144A)

Bezugnahme: Wahlrückzahlung der Notes und Erfüllung der Finanzierungsbedingung

Hierin wird Bezug genommen auf die "Amended Notice of Conditional Redemption" (geänderte Fassung vom 11. Oktober 2016)

Die Finanzierungsbedingung (Financing Condition), wie in Absatz 7 der "Amended Notice of Conditional Redemption" definiert (verfügbar unter http://www.ise.ie/app/announcementDetails.aspx?ID=12997109 und http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/2565M_-2016-10-11.pdf), wurde erfüllt durch die Ausgabe von neuen Senior Secured Notes am 26. Oktober 2016 im Wert von 350 Millionen EUR (Zinssatz von 5,0%), die im Jahr 2023 fällig sind, und die Inanspruchnahme von 600,0 Millionen RON (Währungsäquivalent am 30. Juni 2016: 132,7 Millionen EUR) durch das Unternehmen (die Tochtergesellschaft des Emittenten) im Rahmen des Senior Facilities Agreement vom 7. Oktober 2016, abgeschlossen zwischen dem Emittenten als Hauptbürge und dem Unternehmen als Anleihenehmer und (unter anderen) der BRD-Groupe Socie´te´ Ge´ne´rale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. und UniCredit Bank S.A. als mandatierte Lead Arrangers und der Citibank Europe plc., UK Branch, als Facility Agent.

Der Emittent bestätigt hiermit die Erfüllung der Finanzierungsbedingung. Die Notes werden am 9. November 2016 gemäß Absatz 3(d) der Notes und Abschnitt 3.07(d) des Anleihevertrags (Indenture) getilgt.

Alle hierin verwendeten aber nicht definierten Begriffe haben die ihnen im Anleihevertrag zugeschriebenen Bedeutungen. Etwaige Fragen zu dieser Pressemitteilung sind an den Emittenten zu richten unter:

Cable Communications Systems N.V.

(1043 BW) Amsterdam

Naritaweg 165, Telestone 8,

Niederlande

Emittiert von: Cable Communications Systems N.V.

Datum: 27. Oktober 2016

Contacts:

Für Cable Communications Systems

Serghei Bulgac

Tel.: +4031 400 4444

serghei.bulgac@rcs-rds.ro

investor.relations@rcs-rds.ro