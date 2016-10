MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Industriegase-Spezialist Linde hält sich nach einem durchwachsenen dritten Quartal bei den Jahreszielen immer noch alle Optionen offen. Für 2016 peile die im Dax notierte Gesellschaft weiter einen währungsbereinigten Zuwachs bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) von bis zu vier Prozent an, teilte Linde am Freitag in München mit. Sollte es aber schlecht laufen, dann könnten Umsatz und Ebitda auch um bis zu drei Prozent schrumpfen.

2015 hatte Linde 17,9 Milliarden Euro umgesetzt und operativ 4,1 Milliarden Euro verdient. Ohne die für den Konzern zum Teil günstigen Wechselkurse vor allem aufgrund des starken US-Dollar blieben damit beim Umsatz 2,3 Prozent und beim operativen Ergebnis 2,4 Prozent weniger übrig./mne/stb

ISIN DE0006483001

AXC0040 2016-10-28/07:35