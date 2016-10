NEW YORK (Dow Jones)--Uneinheitlich tendieren die asiatischen Börsen am Freitag. Gewinne verzeichnet der japanische Aktienmarkt, wo vor allem der gesunkene Yen stützt. Am Vortag kamen aus Europa zwei Stimmungsaufheller: starke Zahlen der Deutschen Bank sowie ein unerwartet kräftiges Wirtschaftswachstum in Großbritannien. Teilnehmer sagen, dass der hierdurch ausgelöste Optimismus auch bereits in den USA zu spüren war, wo der weltweite Ausverkauf an Staatsanleihen eine Fortsetzung fand.

Auch die asiatischen Staatsanleihen stehen am Freitag unter Druck, die Renditen einiger Titel sind auf Mehrmonatshochs gestiegen. Wie an anderen Plätzen sinken die Erwartungen auf eine anhaltend lockere Geldpolitik, während zunehmend eine steigende Inflation eingepreist wird, verursacht auch durch die stabilisierten Ölpreise.

Der Yen als sicherer Hafen verliert an Attraktivität, so dass sich der Dollar der 105-Yen-Marke nähert. Dies stützt japanische Aktien, der Nikkei-225 steigt um 0,5 Prozent auf 17.423 Punkte. "Die Yen-Verkäufe sind unvermeidbar", sagt Währungsstratege Yukio Ishizuki von Daiwa Securities. Mit den ansteigenden Renditen weltweit zögen die Anleger Mittel aus japanischen Staatsanleihen ab, deren Renditen politisch bedingt gekappt seien.

Neue japanische Konjunkturdaten zeichnen kein einheitliches Bild. So sind die Kern-Verbraucherpreise um 0,5 Prozent gefallen. Die Arbeitslosenquote hat sich leicht verbessert, und die Ausgaben privater Haushalte sind nicht so stark gefallen wie erwartet.

Unter den Einzelwerten sind Finanztitel gefragt. Teilnehmer sagen, dass steigende Renditen der japanischen Staatsanleihen die Erträge der Banken voraussichtlich aufpolstern. Mitsubishi UFJ Financial Group gewinnen 1,6 Prozent und Dai-ichi Life 3,1 Prozent.

Uneinheitlich tendieren die chinesischen Börsenplätze. Während es in Hongkong 0,4 Prozent nach unten geht, liegt Schanghai wenig verändert. In Hongkong lasteten noch immer Daten vom Vortag, wonach sich das Wachstum der Unternehmensgewinne in der Industrie deutlich verlangsamt hat. Die Daten hätten Sorgen um die Erholung in China wieder geweckt, sagt Marktanalyst Alex Wijaya von CMC Markets. In Schanghai stützen einstweilen andere Daten vom Donnerstag, denen zufolge Kredite zum Kauf von Aktien den höchsten Stand seit neun Monaten erreicht haben.

Am Ölmarkt geht es nach den Gewinnen am Vortag nochmals leicht aufwärts. Das Barrel der Sorte Brent legt 0,2 Prozent zu auf 50,55 Dollar.

=== Index (Böse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.275,20 -0,38% -0,39% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 17.429,92 +0,54% -8,43% 08:00 Kospi (Seoul) 2.018,10 -0,30% +2,90% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.113,35 +0,03% -12,03% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.033,69 -0,43% +5,11% 10:00 Straits-Times (Singapur) 2.814,18 -0,52% -2,38% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.669,85 +0,05% -1,34% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +6,89% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 12.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0905 +0,1% 1,0898 1,0921 +0,4% EUR/JPY 114,65 -0,0% 114,71 114,39 -10,1% EUR/GBP 0,8953 -0,1% 0,8958 0,8918 +21,6% GBP/USD 1,2180 +0,1% 1,2164 1,2246 -17,4% USD/JPY 105,13 -0,1% 105,23 104,74 -10,5% USD/KRW 1144,65 -0,2% 1147,40 1145,35 -2,7% USD/CNY 6,7795 -0,1% 6,7852 6,7815 +4,4% USD/CNH 6,7893 -0,1% 6,7953 6,7920 +3,4% USD/HKD 7,7536 -0,0% 7,7549 7,7548 +0,0% AUD/USD 0,7599 +0,1% 0,7588 0,7620 +4,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,77 49,72 +0,1% 0,05 +13,6% Brent/ICE 50,52 50,47 +0,1% 0,05 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,46 1.268,30 +0,2% +3,16 +19,9% Silber (Spot) 17,68 17,62 +0,4% +0,06 +28,0% Platin (Spot) 971,30 964,25 +0,7% +7,05 +9,0% Kupfer-Future 2,17 2,16 +0,1% +0,00 +0,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2016 01:04 ET (05:04 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.