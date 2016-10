MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen dritten Quartal will der Gase-Hersteller Linde seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Das Unternehmen wolle mit einem weiteren Programm ab 2019 zusätzlich 370 Millionen Euro jährlich einsparen, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Freitag in München mit. Mit dem bereits laufenden Sparprogramm erhöhe sich das jährliche Einsparziel damit auf rund 550 Millionen Euro. Für den geplanten Umbau erwartet das Management im laufenden und kommenden Jahr insgesamt 400 Millionen Euro an Umbaukosten.

Geplant sei eine Vielzahl von zusätzlichen Maßnahmen, sagte Unternehmenschef Wolfgang Büchele laut Mitteilung. Damit solle die Effizienz erhöht werden. Eine Überprüfung der strategischen Ausrichtung und der Strukturen habe ergeben, dass das Unternehmen insgesamt auf dem richtigen Weg sei. Laut einem Pressebericht der "Wirtschaftswoche" plant Linde auch einen Stellenabbau./mne/stb

ISIN DE0006483001

