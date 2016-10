ZÜRICH (Dow Jones)--Die schweizerische Großbank UBS hat im dritten Quartal unter dem Strich zwar weniger verdient als erwartet, doch operativ sind die Schweizer ganz gut durch das Quartal gekommen. Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn betrug 827 Millionen Schweizer Franken nach 2,1 Milliarden Franken im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 945 Millionen Franken gerechnet. Allerdings hatte die Bank im dritten Quartal 2015 eine Nettosteuergutschrift von 1,3 Milliarden Franken verbucht, während im vergangenen Jahresviertel nun ein Nettosteueraufwand von 49 Millionen Franken anfiel. Zudem legten die Schweizer im Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September 2016 für Rechtsfälle, regulatorische und ähnliche Angelegenheiten 419 Millionen Franken, einschließlich 408 Millionen Franken im Non-core and Legacy Portfolio, zur Seite.

Im dritten Quartal erzielte die UBS einen bereinigten Gewinn vor Steuern von 1,3 Milliarden Franken. Dies entspricht einem Plus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der ausgewiesene Vorsteuergewinn stieg um 11 Prozent auf 877 Millionen Franken. In der wichtigen Sparte Wealth Management wies die UBS einen bereinigten Vorsteuergewinn von 643 Millionen Franken aus, das ist ein Rückgang um 55 Millionen Franken gegenüber dem dritten Quartal 2015. Aber angesichts der "weiterhin niedrigen Kundenaktivität" bezeichneten die Schweizer dies als ein solides Ergebnis. Das Wealth Management verbuchte Nettoneugelder in Höhe von 9,4 Milliarden Franken, gestützt auf Zuflüsse in den Regionen Asien/Pazifik und Europa. Gleichzeitig seien Abflüsse im grenzüberschreitenden Geschäft kompensiert und der Fokus auf Qualität beibehalten worden, erklärte die UBS.

October 28, 2016

