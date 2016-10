Seit etwa Anfang April werden die Kursausschläge in der Nordex-Aktie immer kleiner, im gestrigen Handel touchierte das Wertpapier seine untere Begrenzung und drehte daran wieder nach oben hin ab. Daher dürfte jetzt eine mehrtägige Gegenbewegung starten und kurzfristig für steigende Notierungen sorgen.

Allerdings bereitet tendenziell das übergeordnete Chartbild seit Jahresanfang Kopfschmerzen, denn nach einem Verlaufshoch bei 33,90 Euro zum Jahreswechsel stellte sich zunächst eine deutliche Abwärtsbewegung zurück auf die Horizontalunterstützung um 21,75 Euro ein. Ab April kam es zur besagten Seitwärtskonsolidierung innerhalb eines sich zuspitzenden Dreiecks, welche in der Regel zur übergeordneten Haupttrendrichtung aufgelöst wird und es daher in einigen Wochen bereits zu frischen Jahrestiefs kommen könnte. Bis es allerdings soweit ist, kann auf kurzfristiger Basis zunächst an einer Erholungsbewegung partizipiert werden, welche Anleger auf der Long-Seite bestens ...

