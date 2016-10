Die britische Investmentbank HSBC hat SLM Solutions nach der gescheiterten Übernahme durch den US-Konzern General Electric (GE) von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 25 Euro gesenkt. Nun könne der 3D-Druckerhersteller mit GE sogar einen wichtigen Kunden verlieren, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Freitag. Die Amerikaner träten jetzt auch mit SLM in Wettbewerb, da General Electric in Reaktion auf den geplatzten Deal den SLM-Konkurrenten Concept Laser GmbH erworben hatte./la/ajx

ISIN: DE000A111338