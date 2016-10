Bereits Anfang August ist der Kurs des dänischen Insulinhersteller Novo Nordisk nach einer Reduzierung der Gewinn- und Umsatzschätzungen deutlich unter Druck geraten. Am heutigen Freitag bricht das Papier nun erneut mehr als 16 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Aussichten für das Gesamtjahr erneut zurückgenommen hat. Der Insulinhersteller traut sich in diesem Jahr, aber auch auf lange Sicht weniger Umsatz- und Gewinnwachstum zu. Seit Februar dieses Jahres habe sich das Umfeld in den USA für Novo Nordisk und seine Produkte zunehmend verschlechtert, teilte der Konzern am Freitag in Bagsvaerd mit. Die Preise für Insulin und Wachstumshormone stünden unter Druck.

