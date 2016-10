Von André Spillmann, ZKB

Tätigkeit

Die Welinvest AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit einem Portfolio, das sich schwerpunktmässig aus Immobilien, Aktien und Edelmetallen zusammensetzt. Rund 70% der Aktiven sind in Immobilien, 15% in Wertschriften und 4% in Gold investiert, der Rest ist Liquidität. Die Gesellschaft wird von der Familie von Finck kontrolliert, daneben gibt es noch 361 weitere Aktionäre.

Geschäftsjahr 2015/16

Der Betriebsertrag lag mit CHF 12.85 Mio. 16% unter dem Vorjahreswert, der Aufwand für Fremdkapital und Verwaltung hat sich parallel dazu reduziert, so dass ein konsolidiertes Jahresergebnis von CHF 5.76 Mio. zustande kam. Ebenfalls wirkten sich geringere Wertberichtigungen auf Finanzanlagen und Edelmetalle als im Vorjahr, positiv auf das Gesamtergebnis aus. Weiter konnte eine Liegenschaft in Basel verkauft werden. Der Verkauf wurde durch zwei Zukäufe kompensiert, dadurch konnte ein höherer Verkehrswert für die Liegenschaften von CHF 175 Mio. (VJ CHF 171 Mio.) ausgewiesen werden. Ebenfalls hatte die Transaktion einen positiven Effekt auf die Mietzinseinnahmen, welche um 0.8% auf ...

