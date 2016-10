Mainz (ots) -



Die ZDF-Eventshow "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich am Donnerstag, 3., und Samstag, 5. November 2016, 20.15 Uhr, mit einem ganz besonderen Highlight zurück: In einem "Champions-Special" treten alle ehemaligen Finalisten noch einmal an. Welcher kluge Kandidat kann die prominenten Experten erneut schlagen, im Finale der Beste der Besten werden und 250 000 Euro gewinnen?



Es ist ein ungleicher Kampf - auf der einen Seite der Herausforderer, der mit seinem Wissen punkten will, und auf der anderen Seite fünf prominente Spezialisten, die es in ihren Fachgebieten zu schlagen gilt. Erstmalig stellt sich den Kandidaten in der Donnerstags- sowie Samstagsausgabe der Show dasselbe Experten-Team entgegen, bestehend aus Professor Guido Knopp (Zeitgeschichte), Tim Mälzer (Ernährung), Katharina Thalbach (Literatur und Sprache), Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen) und Marcel Reif (Sport). Es muss gegen alle angetreten und gegen alle gewonnen werden, um "Der Quiz-Champion" zu werden.



Sollten es mehrere Kandidaten schaffen, alle Experten zu schlagen, kommt es zum großen Finale, und Herausforderer tritt gegen Herausforderer an. Nur einer der Kandidaten aus beiden Shows kann gewinnen, "Quiz-Champion" werden und das gesamte Preisgeld mit nach Hause nehmen.



