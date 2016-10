Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Trotz der besser als erwarteten Resultate für das dritte Quartal stecke das Geldhaus weiter in erheblichen Schwierigkeiten, schrieb Analyst Andrew Lim in einer Studie vom Freitag. Die Erlöse im Anleihen-, Währungs- und Rohstoffgeschäft hätten zwar positiv überrascht, hinkten der US-Konkurrenz aber weit hinterher. Zudem halte das Management an seiner falschen, nur auf Kostensenkungen gerichteten Strategie fest./gl/zb

