Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Uniper von 11,70 auf 13,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schnell gestiegenen Energiepreise dürften sich noch nicht in den Konsensschätzungen für die Versorger wiederfinden, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer Branchenstudie vom Freitag. Hier gebe es zudem noch Luft nach oben, falls die Kohlepreise nach ihrer Verdoppelung seit Februar nicht so schnell zurückfielen wie vom Markt erwartet./gl/zb

AFA0079 2016-10-28/13:44

ISIN: DE000UNSE018