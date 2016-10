Lübeck (ots) - Endlich im Kino - in fünf exklusiven Vorstellungen: Die unvergleichlichen kleinen Helden der Augsburger Puppenkiste bezaubern kleine und große Fans am 6., 11. und 18. Dezember 2016.



Am Nikolaustag, Dienstag, den 6. Dezember um 15:00 Uhr, und an den Sonntagen, 11. und 18. Dezember jeweils um 12:00 und 13:30 Uhr, präsentiert CineStar eine wundervolle Einstimmung auf das Weihnachtsfest: "Augsburger Puppenkiste: Eine Weihnachtsgeschichte" wird die ganze Familie begeistern!



Seit Jahren ausverkaufte Vorstellungen und millionenfach verkaufte DVDs zeigen die ungebrochene Faszination der Augsburger Puppenkiste für Jung und Alt. Jetzt hat die Augsburger Puppenkiste DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE mit großem technischen Aufwand für die Kinoleinwand adaptiert. In sechs Akten wird der biblischen Geschichte über die Geburt Jesu die unverwechselbare Magie des traditionellen Marionettentheaters eingehaucht. Liebevoll, kindgerecht, traditionell und doch modern verzaubern und bezaubern Maria, Josef und ihr frecher Eselsfreund Noel die kleinen und großen Zuschauer. Da gibt es aber auch viel zu staunen, zu schmunzeln und zu lachen. König Melchior spricht mit österreichischem Akzent, König Kaspar ist Ungar, das Kamel strotzt nur so von weisen Sprüchen und ein jiddisch plappernder Erzengel Gabriel, der meist unsanft vom Himmel fällt, verleiht der Inszenierung den für die Puppenkiste typischen Humor. Wenn am Ende Kamel, Esel und Ochse IHRE Version von "Stille Nacht" anstimmen, ist jeder im Publikum von ganzem Herzen berührt. Für DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE entstanden in der Werkstatt der Augsburger Puppenkiste 23 neue handgeschnitzte Puppen. Der von Klezmer Musik inspirierte Soundtrack wurde von der Augsburgerin Susanne Ortner komponiert.



Zum Inhalt:



Und es begab sich aber zu der Zeit, dass die drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar am nächtlichen Sternenhimmel einen hellen neuen Stern beobachteten. Für sie war er das Zeichen der Geburt des Königs der Könige, und so machten sie sich auf, ihn zu finden. In der Zwischenzeit erhielt im fernen Nazareth Maria, die mit dem Zimmermann Josef verlobt war, von einem Engel die Nachricht, dass Gott sie auserwählt hatte, ein ganz besonderes Kind zur Welt zu bringen. Doch kaum war das Paar in sein neues Haus eingezogen, ließ Kaiser Augustus durch seine Truppen den Aufruf zu einer Volkszählung verkünden. Jeder solle sich in seine Geburtsstadt begeben. So machten sich auch Maria und Josef gemeinsam mit ihrem Esel Noel auf den Weg. Nach langer und beschwerlicher Reise durch Wüsten und Sandstürme erreichten die drei endlich Bethlehem. Dort mussten sie jedoch feststellen, dass alle Herbergen bereits belegt waren. Der schlaue Esel aber fand einen alten Stall, wo Maria ihren Sohn zur Welt brachte. Auf einem nahegelegenen Feld verkündete der Engel des Herrn einer Gruppe von Hirten die Geburt des Gottessohnes und wies ihnen den Weg zum Stall. Gemeinsam mit den drei Weisen fanden sie dort das Kind in der Krippe. Jesus war geboren!



Folgende CineStar Kinos zeigen die Weihnachtsgeschichte im Dezember:



Bamberg, Berlin (Cubix, Hellersdorf, Kulturbrauerei, Tegel, Treptower Park), Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz CineStar, Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Capitol, Saarbrücken, Siegen, Villingen-Schwenningen, Wildau



In Weimar und Wismar finden die Vorstellungen nur am 6. und 11. Dezember 2016 statt.



