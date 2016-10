Starpharma Holdings Ltd (ASX:SPL)(OTCQX:SPHRY) hat heute die Genehmigung eines Patents für eine Priostar Glyphosat-Formel durch das US-amerikanische Patentamt bekannt. Die Laufzeit des Patents ist vermutlich bis 2030 und bietet eine Verlängerung über bestehende, gewährte Priostar-Patente hinaus. Eine längere Dauer ist womöglich auch in Bezug auf eine Verzögerung des Patentamtes und der Behörden erhältlich.

Dieses Patent ergänzt den Wert des PriostarPatent-Portfolios, das die gewährten Patente in wichtigen Märkten, inklusive der USA Europa und China enthält. Dieses Patent verlängert den Wert der Priostar Glyphosat-Produkt-Chancen sowohl für Starpharma also auch seine Partner.

Priostar-haltige Glyphosatformeln haben bessere Unkrautkontrollfunktionen aufgewiesen, im Vergleich zu standardmäßigen Formeln von Glyphosat, besonders in schwer zu tötenden Unkräutern. Die erweiterten Formeln haben auch ein schnelleres Schneiden der Unkräuter gezeigt.

Glyphosat (der aktive Stoff in Roundup) ist das weltwert meistgebrauchte Pflanzenschutzmittel mit einem weltweiten Marktumsatz 2014 in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar(1), eine Summe, die bis 2019 noch auf 8,8 Milliarden US-Dollar steigen wird (2). In den USA ist Glyphosat das führende Pflanzenschutzmittel zu Kontrolle von Unkraut auf Mais, Sojabohnen und Baumwollernten, was es zu einem der meistverwendeten Pflanzenschutzmittel macht. Es findet auch Verwendung in der Landwirtschaft und im Forstwesen, auf Rasen und in Gärten und gegen Unkraut in Industriegebieten.

Starpharma unterhält Priostar-Partnerschaften mit einer Reihe von globalen Partnern zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Formulierungen, einschließlich Adama für eine für eine einer Priostarverbesserte 2,4-D Formulierung für Den US-Markt.

Starpharma Chief Executive, Dr. Jackie Fairley, meinte: "Diese Entwicklung für unser Glyphosat PriostarPatent-Portfolio ist ein wertvoller kommerzieller Erfolg der Innovation, die Priostar in Ernteschutzprodukte integriert. Wir werden weiter mit führenden agrochemischen Unternehmen weltweit zusammenarbeiten, um innovative und eigene PriostarFormulierungen zu entwickeln, die die Produktleistung und den Landwirten Vorteile liefern."

(1) Phillips McDougall Industry Overview 2015.

(2) Transparency Market Research 2014.

Über Starpharma

Starpharma Holdings Limited in Melbourne, Victoria (Australien) ist ein ASX 300-Unternehmen und weltweit führend in der Entwicklung von dendrimer products f+r pharmazeutische, Life Sciences und andere Anwendungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.starpharma.com.

