Die Inflation in Deutschland steigt so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Verbraucher bekommen das bereits beim Tanken zu spüren.

Die Preise in Deutschland sind im Oktober so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Denn der Effekt des billigen Öls läuft langsam aus. Somit kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach vorläufigen Berechnungen mitteilte.

Ökonomen hatten mit dieser Entwicklung gerechnet und erwarten ein spürbares Anziehen der Preise zum Jahreswechsel. Im September lag die Jahresteuerung bei 0,7 Prozent. Die Inflation bleibt derzeit aber noch weit unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die Werte von knapp unter zwei Prozent als ideal ...

