Mittlerweile konnte der deutsche Leitindex wieder Boden gut machen. Dank guter Konjunkturdaten aus den USA hält sich das Minus in Grenzen. Konjunktur Das Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten ist im dritten Quartal um 2,9% gestiegen. Die Marktprognose von 2,5% wurde damit übertroffen. Dagegen lagen die privaten Konsumausgaben unter den Erwartungen. Diese verbesserten sich um 2,1%. Prognostiziert wurde jedoch ein Plus von 2,6%. Aktie im Blick Der DAX-Konzern Linde hat heute Einblick in das Zahlenwerk für das dritte Quartal gewährt. Der Gase- und Anlagenbaukonzern konnte sowohl beim Umsatz, als auch beim operativen und Nettoergebnis überzeugen und die Analystenschätzungen übertreffen. Charttechnik Die Börsianer warten weiterhin auf...

