Mainz (ots) - Woche 44/16 Sonntag, 30.10.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



9.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.25 Waschen, Schneiden, Whiskey Die Barbiere von Bonn Deutschland 2016



10.10 Terra X Alexander der Große - Auf dem Weg zur Macht Deutschland 2014



10.50 Terra X Alexander der Große - Bis ans Ende der Welt Deutschland 2014



11.35 Moderne Wunder: Die Waffentechnik der Barbaren



12.20 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016



13.00 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016



13.50 ZDF-History Caligula - 1000 Tage Terror Deutschland 2016



14.30 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016



15.15 ZDF-History Die Stars der Antike: Asterix, Kleopatra und Co. Deutschland 2014



16.00 Legendäre Schlachten Hannibal und die Römer USA 2008



16.45 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike



17.30 Ursprung der Technik Rekorde der Antike



18.10 Ursprung der Technik Taktiken antiker Spezialeinheiten



18.55 Roms geheime Grabkammer Das Rätsel der tausend Skelette USA 2008



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.35 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 1.20 Uhr wie vorgesehen )



Woche 44/16 Montag, 31.10.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.00 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.30 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016



7.15 Das Geheimnis von Hiva



8.00 Der zwei Millionen Jahre alte Junge



8.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.45 Der letzte Kampf der Riesen - das Ende der Mammuts



9.30 Prähistorische Jäger - Das Killerschwein



10.15 Die geheime Welt der Raubtiere Unter Wasser Deutschland 2015



11.00 Die geheime Welt der Raubtiere Meister der Tarnung Deutschland 2015



11.45 Die geheime Welt der Raubtiere Überlebenskünstler Deutschland 2015



12.30 Auf der Spur der Menschenfresser Tiger



13.15 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016



"Täter ohne Reue" um 13.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.05 Im Todestrakt Blaine Milam



( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 23.15 Falsche Fährten Kriminal-Irrtümer und ihre Folgen



( weiterer Ablauf ab 23.55 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.10 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 1.50 Uhr wie vorgesehen )



Woche 44/16 Samstag, 29.10.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?



6.25 Auf die Fresse! Straßen-Rap in Deutschland Deutschland 2016



7.05 Überführt - Der Bandenboss Hadida mit Joe Bausch Deutschland 2016



7.50 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014



8.35 Szene Deutschland - Unter Hooligans mit Sascha Bisley



9.20 Szene Deutschland - Unter Junkies mit Sascha Bisley



10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.05 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016



10.35 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



11.20 Das Hotel des Todes Der Serienmörder von Chicago



12.05 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



12.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016



13.35 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte



14.20 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015



16.35 Der Frauenmörder von Wichita - Der Fall Dennis Rader Großbritannien 2015



17.20 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat



18.05 Überführt - Der Millionenbetrüger Mike Wappler Deutschland 2016



18.50 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 19.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte neue Beginnzeiten beachten: 1.40 Der Schlächter von Essex - Der Fall Jeremy Bamber Großbritannien 2013



2.25 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016



2.55 Jagd nach Heroin Amerikas Mittelschicht auf Droge USA 2016



3.25 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011



4.10 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011



4.55 heute-show







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121