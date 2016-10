BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der deutsche Politiker Günther Oettinger wechselt auf den Posten des EU-Haushaltskommissars. Die bisherige Amtsinhaberin, die Bulgarin Kristalina Georgiewa, geht zur Weltbank. Sie soll dort Geschäftsführerin werden, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte. In der Brüsseler Behörde war Georgiewa zuletzt zuständig für Haushalt und Personal sowie auch Vizepräsidentin der EU-Kommission. Oettinger ist bisher zuständig für Digitale Wirtschaft. Georgiewa war zuletzt auch als mögliche nächste UN-Generalsekretärin im Gespräch gewesen, der Posten ging dann aber an den ehemaligen portugiesischen Ministerpräsidenten António Guterres./hrz/DP/men

