Dir angestrebten 11.000 Punkte konnte der Dax in dieser Woche nicht erreichen. Die Bullen haben sich wieder verzogen und Vorsicht ist wie so häufig an Freitagen das Wort des Tages. Auch in den USA siehte es nicht besser aus. Hier kommt der Dow Jones trotz guter Unternehmenszahlen nicht vom Fleck. Wenn die großen Indizes nicht in die Gänge kommen, dann wirft man einen Blick auf spannende Einzelwerte. Welche das sind, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Oswald Salcher von Flatex über den Goldpreis und neue Prognosen zum Comeback des Edelmetalls.