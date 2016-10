Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



550 Produkte in 24 Kategorien im Test / 276 energieeffiziente Geräte erhalten Siegel "ECO ENERGY STAR 2016/17"



Moderne Haushalte platzen vor lauter Technik und Unterhaltungselektronik aus allen Nähten. Die Folge: Für die jährliche Stromrechnung muss der Kunde tief in die Tasche greifen. Die Lösung sind energieeffiziente Geräte, die wenig Strom verbrauchen und eine lange Akkulaufzeit haben. COMPUTER BILD hat für die aktuelle Ausgabe 23/2016 (EVT: 29.10.2016) gemeinsam mit dem Online-Portal Statista 550 Produkte in 24 Kategorien in einem aufwendigen Labortest auf Energieeffizienz geprüft. Die 276 stromsparendsten Geräte hat die Redaktion erstmals mit dem "ECO ENERGY STAR 2016/17" ausgezeichnet. Moritz Zielenkewitz, stellvertretender Chefredakteur von COMPUTER BILD: "Um die Energiewunder zu finden, haben wir für unsere Leser insgesamt über 1.438 Tage im Labor getestet. Auf dieses neue Gütesiegel sollten alle Kunden achten. Denn diese Produkte schonen den Geldbeutel."



Von Smartphones über Fernseher und WLAN-Router bis Notebooks: In 24 übersichtlichen Tabellen finden die Leser alle Geräte, die sich durch ihre herausragende Energieeffizienz das Siegel "ECO ENERGY STAR 2016/17" gesichert haben, sowie die exakten Messwerte. Damit die Ergebnisse aussagekräftig für den Alltag sind, hat die Redaktion im Labor das Nutzungsverhalten simuliert und den Stromverbrauch und die Akkulaufzeit überprüft. Dabei sind die Bedingungen im Testlabor für alle Geräte einer Produktkategorie gleich und daher genau vergleichbar.



Dabei kamen interessante Ergebnisse zum Vorschein: In der Kategorie Smartphones siegt das Acer Liquid Z630 mit einer Akkulaufzeit von 17 Stunden und 15 Minuten bei intensiver Nutzung, bei den All-in-One-PCs setzt sich der Dell Inspirion 24 (7459-4761) mit einem Stromverbrauch von nur 56,13 Watt bei Volllast durch und bei den Fernsehern ist der Panasonic TX-40DSW504 mit einem geringen Verbrauch von 42 Watt bei Betrieb auf Platz eins. Moritz Zielenkewitz: "Schonungslos ehrlich und auf Herz und Nieren geprüft: In unseren Tabellen kann der Leser auf einen Blick sehen, ob sein Gerät ein 'ECO ENERGY STAR 2016/17' ist und sich vor dem Neukauf über die stromsparendsten Geräten informieren."



Das Energieeffizienz-Spezial und die Tabellen mit allen Geräten mit "ECO ENERGY STAR 2016/17"-Siegel finden Sie in der aktuellen Ausgabe 23/2016 von COMPUTER BILD, die ab 29. Oktober 2016 im Zeitschriftenhandel erhältlich ist. COMPUTER BILD im Internet: www.computerbild.de



Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei / Bildrechte COMPUTER BILD und Statista



Über COMPUTER BILD:



COMPUTER BILD ist die auflagenstärkste deutsche Computerzeitschrift und die meistverkaufte Computerzeitschrift in ganz Europa sowie in Russland. Sie erscheint alle zwei Wochen und informiert Leser auf verständliche Art und Weise über PC, Unterhaltungs- sowie Gebrauchselektronik, Telekommunikation und Internet. 2016 steht für COMPUTER BILD im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums. Über das ganze Jahr hinweg zeigt die Marke, warum bei der Liebe zur Technik nach wie vor kein Weg an COMPUTER BILD vorbeiführt. Zukünftig wird es in jeder Ausgabe ein zweites Titelthema geben und damit noch mehr Raum für ausführliche Reportagen und Themen besonders für junge Zielgruppen.



OTS: COMPUTER BILD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51005 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51005.rss2



Pressekontakt: Redaktion COMPUTER BILD: Moritz Zielenkewitz Telefon: (040) 347 22008 E-Mail: moritz.zielenkewitz@computerbild.de



Agentur: John Warning Corporate Communications GmbH Katharina Krimmer Telefon: (040) 533 088 78 E-Mail: k.krimmer@johnwarning.de