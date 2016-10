Der Ölpreisverfall und die westlichen Sanktionen setzen Russland zu. Mit der Privatisierung von Staatsunternehmen will Moskau das Haushaltsloch stopfen. Jetzt soll Rosneft weitere Anteile an einem Rivalen bekommen.

Der russische Ölriese Rosneft will seinen Anteil an dem inländischen Rivalen Baschneft aufstocken. Der Staatskonzern Rosneft habe die Regierung um die Genehmigung für diesen Schritt gebeten, sagte ein Vertreter der Kartellbehörde am Freitag. Die Behörde wolle innerhalb eines Monats darüber entscheiden. Rosneft wolle bis zu 100 ...

