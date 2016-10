Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche HVPI-Inflationsrate steigt wie erwartet auf 0,7 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober weiter zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Preise um 0,7 Prozent höher. Die Prognosen der Dow Jones Newswires befragten Ökonomen wurden damit exakt erfüllt. Im September hatte die Jahresrate 0,5 Prozent betragen.

Rundfunkgebühren bleiben unverändert

Die Rundfunkbeiträge in Deutschland sollen trotz vorhandener Einnahmenüberschüsse nicht gesenkt werden. Dies beschlossen am Freitag die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer auf ihrer Jahreskonferenz in Rostock. Die Überschüsse in Höhe von rund 560 Millionen Euro sollen allerdings nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zugute kommen, sondern zurückgelegt werden.

Juncker: Oettinger soll EU-Haushaltskommissar werden

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger soll in der Kommission das Haushaltsressort übernehmen. Da EU-Vizepräsidentin und Haushaltskommissarin Kristalina Georgiewa das Amt wegen ihres Wechsels zur Weltbank niederlege, habe er Oettinger gebeten, Georgiewas Posten zu übernehmen, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Nordirlands Hohes Gericht weist Klage gegen Brexit zurück

Nordirlands Hohes Gericht hat eine Klage gegen das Brexit-Votum für einen EU-Austritt Großbritanniens zurückgewiesen. "Unter Berücksichtigung aller vorgetragenen Aspekte weist das Gericht den Antrag zurück", sagte Richter Paul Maguire am Freitag in Belfast. Eine parteiübergreifende Klägergemeinschaft von Politikern hatte zuvor argumentiert, dass das zu Großbritannien gehörende Nordirland ein Mitspracherecht über seine EU-Mitgliedschaft haben sollte.

US-Wirtschaft schaltet einen Gang höher

Die US-Wirtschaft hat im dritten Quartal an Dynamik gewonnen und die höchste Wachstumsrate seit zwei Jahren erreicht. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Juli und September auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet.

Stimmung der US-Verbraucher wird unerwartet schlechter

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober stärker als erwartet eingetrübt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 87,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 88,5 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag der Wert bei 87,9, Ende des Vormonats bei 91,2 Punkten.

US-Arbeitskosten steigen im 3. Quartal wie erwartet um 0,6 Prozent

Die Arbeitskosten in den USA sind im dritten Quartal dieses Jahres wie erwartet moderat gestiegen und haben damit den Trend eines stetigen, aber unspektakulären Wachstums fortgesetzt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Arbeitskosten um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, was auch Volkswirte vorhergesagt hatten. In den beiden ersten Quartalen des Jahres lag die Rate ebenfalls auf diesem Niveau.

