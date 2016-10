TORONTO, 2016-10-28 19:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) meddelade idag att resultaten från det tredje kvartalet av 2016 kommer att släppas efter att marknaden stängt den 2:a november 2016. Detta efterföljs av ett konferenssamtal för investerare och analytiker med Mandalays President and Chief Executive Officer, Mark Sander, 3:e november 2016 klockan 08:00 (Toronto-tid).



Analytiker och investerare bjuds in till att delta med följande uppringningsnummer:



Deltagarnummer: (201) 689-8341 Deltagarnummer (avgiftsfritt inom Kanada): (877) 407-8289 Konferens-ID: 13648323



En repris av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till den 18:e november 2016 klockan 23:59 (Toronto-tid), vilken man kommer åt med följande uppringningsnummer:



Encore uppringningsnummer (avgiftsfritt inom Kanada): (877) 660-6853 Encore-ID: 13648323



För mer information:



Mark Sander President och Chief Executive Officer



Greg DiTomaso Director of Investor Relations



Kontakt: +1.647.260.1566



Om Mandalay Resources Corporation:



Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser som har produktionstillgångar i Australien, Chile och Sverige samt ett utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.