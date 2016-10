Weltschlaganfalltag fordert weltweite Maßnahmen zur Senkung der Ungleichheit bei der Schlaganfallbehandlung

Alle zwei Sekunden erleidet weltweit ein Mensch einen Schlaganfall. Rund um den Globus ist der Schlaganfall die Hauptursache für Behinderungen und die zweithäufigste Todesursache.

Die richtige Schlaganfallversorgung kann Leben retten, weltweit haben jedoch nicht alle Personen gleichberechtigten Zugang zu einer lebensrettenden Behandlung.

Am heutigen Weltschlaganfalltag (Samstag, 29. Oktober 2016) ruft die World Stroke Organisation zu weltweiten Maßnahmen zur Senkung der Ungleichheit bei der Schlaganfallbehandlung auf, damit Millionen von Menschenleben gerettet werden können.

"Ich rufe die Welt dazu auf, unseren Kampf gegen den Schlaganfall zu unterstützen, indem sie Maßnahmen ergreift, das Bewusstsein erhöht und einen besseren Zugang zu Schlaganfalltherapien ermöglicht. Gemeinsam können wir den Schlaganfall besiegen", sagte WSO President Stephen Davis auf dem World Stroke Congress in Hyderabad (Indien).

Weltweit treten mehr als 17 Millionen Schlaganfälle pro Jahr auf, 6 Millionen der Betroffenen sterben daran. Die weltweite Herausforderung angesichts von 26 Millionen Schlaganfallüberlebenden, von denen viele schwere Behinderungen haben, ist enorm. Eine von sechs Personen erleidet in ihrem Leben einen Schlaganfall.

Die World Stroke Organisation fordert die Regierungen auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den gleichberechtigten Zugang zu entscheidenden Schlaganfalltherapien zu erhöhen, insbesondere für Frauen und in einkommensschwachen Gemeinden. Eine Verbesserung der Schlaganfallversorgung wird die Krankheitskosten durch Schlaganfälle für die Gesundheitssysteme in der ganzen Welt senken.

Trotz Anzeichen sinkender Schlaganfallraten im einkommensstarken Umfeld dehnt sich die weltweite Belastung durch Schlaganfall weiter aus, insbesondere durch höhere Raten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Dieser Zustand wurde als "Schlaganfall-Pandemie" bezeichnet.

In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen fehlen häufig präzise Daten, es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die meisten Patienten nicht einmal Zugang zu evidenzbasierten Basistherapien wie Versorgung auf einer Schlaganfallstation, Thrombolyse oder kostengünstige Medikamente zur Prävention haben.

Selbst im einkommensstarken Umfeld, in dem zuverlässigere Daten vorliegen, gibt es große Unterschiede bei der Qualität der Versorgung.

Die WSO strebt kontinuierlich danach, die Überzeugungsarbeit vor Ort durch Schulungen aufzubauen und zu stärken, um zu helfen, gegen einige dieser Ungleichheiten vorzugehen.

Die WSO hat den Leitfaden "Roadmap to Delivering Quality Stroke Care" (Fahrplan zur Bereitstellung einer hochwertigen Schlaganfallversorgung) entwickelt, um Gesundheitsfachpersonal, Regierungen und Entscheidungsträger in Gesundheitssystemen dabei zu unterstützen, eine optimale Schlaganfallversorgung mit evidenzbasierten Therapien anzubieten.

"Das Ethos des Fahrplans lautet, dass die Ergebnisse bei Schlaganfällen selbst mit begrenzten Ressourcen verbessert werden können", sagte der künftige WSO President, Professor Werner Hacke.

"Ich appelliere an Einzelpersonen, Familien, Gemeinden, Gesundheitsfachkräfte und Regierungen, im Kampf gegen Schlaganfall geschlossen zu handeln und den Zugang zu lebensrettenden Schlaganfalltherapien zu verbessern", ergänzte er.

"Bitte schließen Sie sich im Oktober der weltweiten Kampagne gegen den Schlaganfall 2016 an, um weltweit die Botschaft zu verbreiten ‚Face the Facts: Stroke is Treatable' (Ein Blick auf die Fakten: Schlaganfall ist behandelbar). Gemeinsam können wir einen großen Einfluss ausüben und Menschen in der ganzen Welt helfen, den Zugang zur Schlaganfalltherapie zu bekommen, den sie verdienen", mahnte Professor Davis. Video anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=fxUF3tuEJ7A

Weitere Informationen finden Sie unter www.worldstrokecampaign.org. Hier können Sie Ihre Veranstaltungen zum Weltschlaganfalltag anmelden oder Kampagnenressourcen herunterladen.

