Karlsruhe (ots) - Aus deutscher Sicht ist die Rochade in der EU-Kommission eine gute Sache: Günther Oettinger - einer der wenigen in der Union, denen Industriepolitik wichtig ist, bekommt mit der Zuständigkeit für Haushalt und Personal ein wichtigeres Dossier und wird zum Vize der Kommission berufen. Damit darf man die Erwartung verbinden, dass sein Wort künftig mehr Gewicht hat, wenn es darum geht, die Haushaltsdisziplin der Nationalstaaten und der Europäischen Union zu stärken oder das Verständnis für Freihandelsabkommen zu vergrößern.



