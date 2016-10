Regensburg (ots) - Von Bernhard Fleischmann



Surfen mit Essbegleitung



Es ist immer enger geworden für McDonalds. Eine Armada neuer Anbieter brät hochwertige Bio-Burger. Zugleich hat der Wettbewerb im einfachen Spektrum nicht nachgelassen. Asia- und Döner-Imbisse - die Konkurrenz ist riesig. Die US-Kette folgt nun dem Trend zu mehr Qualität. Dabei schwimmt sie auf einer Welle mit, ja fast schon hinterher - und ist damit nicht Trendsetter so wie früher. Weit vorne liegt McDonald's aber beim Einzug der digitalen Welt in die Gastronomie - das verspricht Erfolg. Es entsteht Platz für ausgeprägte Unterhaltung im Netz mit Speisenbegleitung. Für die einen ist das der Niedergang der Esskultur. Für die anderen - und das sind viele - ist das einfach gelebte Realität.



