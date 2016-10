Das Trauerspiel um Ceta findet doch noch ein würdiges Ende. Am Sonntag findet nach langem Feilschen die feierliche Unterzeichnung in Brüssel statt. Kanada schickt einen würdigen Vertreter.

Nach langer Verzögerung haben die EU-Staaten das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta gebilligt. Der Vertrag soll am Sonntag bei einem gemeinsamen Gipfel in Brüssel unterzeichnet werden, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitagabend über Twitter mitteilte. Zu dem Treffen werde ...

